लॅपटॉपची बॅटरी चांगली टिकावी असे वाटत असेल, तर काही सवयी बदलणे गरजेचे आहे.
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सतत 100% चार्ज ठेवणे किंवा नेहमी चार्जरला जोडून ठेवणे बॅटरीवर परिणाम करू शकते.
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लॅपटॉप खूप गरम होणे हे बॅटरीच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.
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जास्त ब्राइटनेस आणि अनेक अॅप्स एकाच वेळी चालू ठेवल्यास बॅटरीवर अतिरिक्त ताण येतो.
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सॉफ्टवेअर आणि ड्रायव्हर्स अपडेट न केल्यास पॉवर मॅनेजमेंटवर परिणाम होऊ शकतो.
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बॅटरी पूर्णपणे 0% पर्यंत वारंवार डिस्चार्ज होऊ देणे दीर्घकाळात नुकसानदायक ठरू शकते.
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योग्य चार्जिंग सवयी, नियमित अपडेट्स आणि तापमानावर नियंत्रण ठेवल्यास बॅटरीचे आयुष्य वाढवता येते.
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तुम्ही तुमच्या लॅपटॉपची काळजी कशी घेता.
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रात्रभर चार्जिंग केल्याने फोन खराब होतो?