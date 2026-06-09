Laptop ची बॅटरी लवकर खराब होते? असू शकतात ही 5 कारणे

Science Technology

09 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

लॅपटॉपची बॅटरी

लॅपटॉपची बॅटरी चांगली टिकावी असे वाटत असेल, तर काही सवयी बदलणे गरजेचे आहे.

Picture Credit: Pinterest

लॅपटॉपचे पंखे

सतत 100% चार्ज ठेवणे किंवा नेहमी चार्जरला जोडून ठेवणे बॅटरीवर परिणाम करू शकते.

Picture Credit: Pinterest

लॅपटॉप खूप गरम होणे 

लॅपटॉप खूप गरम होणे हे बॅटरीच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.

Picture Credit: Pinterest

जास्त ब्राइटनेस आणि अनेक अॅप्स एकाच वेळी चालू ठेवल्यास बॅटरीवर अतिरिक्त ताण येतो.

ब्राइटनेस आणि Apps

Picture Credit: Pinterest

सॉफ्टवेअर आणि ड्रायव्हर्स अपडेट न केल्यास पॉवर मॅनेजमेंटवर परिणाम होऊ शकतो.

सॉफ्टवेअर आणि ड्रायव्हर्स

Picture Credit: Pinterest

बॅटरी पूर्णपणे 0% पर्यंत वारंवार डिस्चार्ज होऊ देणे दीर्घकाळात नुकसानदायक ठरू शकते.

डिस्चार्ज होऊ देणे

\Picture Credit: Pinterest

योग्य चार्जिंग सवयी, नियमित अपडेट्स आणि तापमानावर नियंत्रण ठेवल्यास बॅटरीचे आयुष्य वाढवता येते.

नियमित अपडेट्स

Picture Credit: Pinterest

तुम्ही तुमच्या लॅपटॉपची काळजी कशी घेता.

लॅपटॉपची काळजी

Picture Credit: Pinterest

रात्रभर चार्जिंग केल्याने फोन खराब होतो?

पुढे वाचा