ट्रेनची माहिती, वेळापत्रक, प्लॅटफॉर्म नंबर, मेागाब्लॉक या सर्वांची माहिती एम-इंडिकेटरवर उपलब्ध आहे.
चलो अॅपमुळे तुम्हाला बस कुठे आहे याची माहिती आणि बसचे तिकीट काढण्याची सुविधा मिळते.
यूटीएस मोबाईल अॅपच्या मदतीने तुम्ही तिकीट किंवा पास बुक करू शकता.
मेट्रोचे क्यूआर तिकीट काढण्यासाठी मुंबई -1 या अॅपची मदत घेऊ शकता.
रस्त्यावरील खड्डे, कचरा, तुंबलेले पाणी किंवा झाडांची छाटणी अशा समस्यांची माहिती मुंबई महानगरपालिकेला देण्यासाठी हा अॅप वापरला जातो.
वाहतूक नियम मोडल्यानंतर ई-चलन तपासणे, दंड भरणे आणि ट्रॅफिक संदर्भातील तक्रारी करण्यासाठी या अॅपचा वापर करू शकता.
पोलीस, फायर, किंवा अॅम्ब्युलन्स या मदत मिळवण्यासाठी 112 इंडिया वापरू शकता.
