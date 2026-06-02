टेलिग्राममध्ये खूप मोठ्या फाईल्स कंप्रेशन न करता पाठवू शकता.
Picture Credit: pinterest
टेलिग्राम चॅट्समध्ये पाठवलेल्या फोटो, व्हिडीओ आणि डॉक्यूमेंट्सची क्वालिटी खराब होत नाही.
Picture Credit: pinterest
जर तुम्ही कोणता चुकीचा मेसेज पाठवला तर टेलिग्राममध्ये एडीट पर्याय उपलब्ध आहे.
Picture Credit: pinterest
टेलिग्राममध्ये चॅटिंग करण्यासाठी तुम्हाला कोणासोबत फोन नंबर शेअर करण्याची गरज नसते.
Picture Credit: pinterest
यूजरनेम शेअर करून टेलिग्राममध्ये चॅटिंग केली जाऊ शकते.
Picture Credit: pinterest
टेलिग्राम ग्रुपमध्ये अॅडमिनकडे जास्त कंट्रोल असतात.
Picture Credit: pinterest
तुम्ही एकाचवेळी टेलिग्राम मोबाईल, टॅब्लेट आणि लॅपटॉपमध्ये वापरू शकता.
Picture Credit: pinterest
टेलिग्रामचे सेव्ह्ड मेसेज फीचर यूजर्सना फाईल्स, लिंक आणि नोट्स स्टोअर करण्याची सुविधा ऑफर करतात.
Picture Credit: pinterest