'हे' आहेत टेलिग्रामचे भन्नाट फीचर्स! 

2 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

मोठ्या फाईल्स

टेलिग्राममध्ये खूप मोठ्या फाईल्स कंप्रेशन न करता पाठवू शकता.

फोटो क्वालिटी 

टेलिग्राम चॅट्समध्ये पाठवलेल्या फोटो, व्हिडीओ आणि डॉक्यूमेंट्सची क्वालिटी खराब होत नाही.

मेसेज एडीट 

जर तुम्ही कोणता चुकीचा मेसेज पाठवला तर टेलिग्राममध्ये एडीट पर्याय उपलब्ध आहे. 

टेलिग्राममध्ये चॅटिंग करण्यासाठी तुम्हाला कोणासोबत फोन नंबर शेअर करण्याची गरज नसते.

फोन नंबर

यूजरनेम शेअर करून टेलिग्राममध्ये चॅटिंग केली जाऊ शकते.

टेलिग्राम यूजरनेम

टेलिग्राम ग्रुपमध्ये अ‍ॅडमिनकडे जास्त कंट्रोल असतात.

ग्रुप अ‍ॅडमिन 

तुम्ही एकाचवेळी टेलिग्राम मोबाईल, टॅब्लेट आणि लॅपटॉपमध्ये वापरू शकता. 

वेगवेगळे डिव्हाईस

टेलिग्रामचे सेव्ह्ड मेसेज फीचर यूजर्सना फाईल्स, लिंक आणि नोट्स स्टोअर करण्याची सुविधा ऑफर करतात.

सेव्ह्ड मेसेज फीचर 

