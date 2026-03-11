गॅस सिलेंडरच्या किंमती वाढल्याने लोकं सध्या ईलेक्ट्रिक इंडक्शनकडे वळत आहे.
1200 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत ईलेक्ट्रिक इंडक्शन खरेदी केले जाऊ शकते.
ईलेक्ट्रिक इंडक्शन वापरण्याचे अनेक फायदे आहे.
गॅस सिलेंडरच्या तुलनेत ईलेक्ट्रिक इंडक्शन अधिक स्वस्त आणि टिकाऊ असते.
तुम्ही घरातील कोणत्याही खोलीत ईलेक्ट्रिक इंडक्शन वापरू शकता.
ईलेक्ट्रिक इंडक्शन वीजेवर चालते, त्यामुळे गॅस लीक होण्याची भिती नसते.
ईलेक्ट्रिक इंडक्शन वेगाने गरम होते, त्यामुळे जेवण फार लवकर तयार होते.
ईलेक्ट्रिक इंडक्शनची साफसफाई करणं देखील अतिशय सोपं आहे.
