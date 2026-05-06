स्मार्टवॉचचे प्रकार जाणून घ्या

Science Technology

6 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

फिटनेस स्मार्टवॉच

स्टेप्स, कॅलरी आणि हार्ट रेट ट्रॅक करण्यासाठी हे स्मार्टवॉच वापरतात.

स्पोर्ट्स स्मार्टवॉच

रनिंग, सायकलिंग आणि स्विमिंगसारख्या अ‍ॅक्टिव्हिटी करताना हे स्मार्टवॉच विशेष फायदेशीर ठरते. 

अशा प्रकारच्या स्मार्टवॉचमध्ये SpO2, ईसीजी आणि स्लीप ट्रॅकिंगसारखे हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स दिले जातात. 

हेल्थ स्मार्टवॉच

थेट स्मार्टवॉचमधून कॉल रिसीव्ह आणि डायल करण्यासाठी कॉलिंग स्मार्टवॉच खरेदी करा. 

कॉलिंग स्मार्टवॉच

या स्मार्टवॉचमध्ये सिम सपोर्ट दिला जातो. ज्यामुळे फोनशिवायही इंटरनेट आणि कॉलिंग करता येतं.

LTE स्मार्टवॉच 

पारंपारिक डिझाईन असलेले हे स्मार्टवॉच स्मार्ट फीचर्स आणि दिर्घकाळ बॅटरी लाईफ ऑफर करतात. 

हायब्रिड स्मार्टवॉच

स्टायलिश डिझाईन आणि कस्टमायझेबल डायल यामुळे हे डिव्हाईस फॅशनसाठी योग्य ठरते. 

फॅशन स्मार्टवॉच

स्मार्टवॉच खरेदी करताना तुमच्या गरजा लक्षात घ्या आणि त्यानुसार खरेदी करा. 

योग्य कोणतं?

