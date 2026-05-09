बजेट स्मार्टफोन खरेदी करताय?

9 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

पावरफुल प्रोसेसर

फोनमधील प्रोसेसर जितका दमदार असेल यूजर्सना तितका स्मूथ अनुभव मिळणार आहे. 

चांगला डिस्प्ले

अमोलेड आणि फुल एचडी प्लस डिस्प्ले असलेल्या फोनची निवड करा. 

फोनमध्ये किमान 5000mAh बॅटरी असणं गरजेचं आहे.

मोठी बॅटरी

फोन कमी वेळात चार्ज करायचा असेल तर फास्ट चार्जिंग फीचर गरजेचं आहे. 

फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

स्मार्टफोनमधील कॅमेऱ्याची प्रत्यक्ष फोटो क्वालिटी तपासा.

चांगला कॅमेरा

फोनमध्ये किमान 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज गरजेचे असते.

रॅम आणि स्टोरेज

बजेट स्मार्टफोनमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी असल्यास भविष्यात फायदा होऊ शकतो. 

5G कनेक्टिव्हिटी

फोनला नियमित सिक्युरिटी आणि अँड्रॉईड अपडेट्स मिळणं गरजेचं असतं. 

सॉफ्टवेअर अपडेट्स

