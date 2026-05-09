फोनमधील प्रोसेसर जितका दमदार असेल यूजर्सना तितका स्मूथ अनुभव मिळणार आहे.
Picture Credit: pinterest
अमोलेड आणि फुल एचडी प्लस डिस्प्ले असलेल्या फोनची निवड करा.
Picture Credit: pinterest
फोनमध्ये किमान 5000mAh बॅटरी असणं गरजेचं आहे.
Picture Credit: pinterest
फोन कमी वेळात चार्ज करायचा असेल तर फास्ट चार्जिंग फीचर गरजेचं आहे.
Picture Credit: pinterest
स्मार्टफोनमधील कॅमेऱ्याची प्रत्यक्ष फोटो क्वालिटी तपासा.
Picture Credit: pinterest
फोनमध्ये किमान 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज गरजेचे असते.
Picture Credit: pinterest
बजेट स्मार्टफोनमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी असल्यास भविष्यात फायदा होऊ शकतो.
Picture Credit: pinterest
फोनला नियमित सिक्युरिटी आणि अँड्रॉईड अपडेट्स मिळणं गरजेचं असतं.
Picture Credit: pinterest