जास्त वेळ गेम खेळल्याने फोनचा प्रोसेसर गरम होतो.
बॅकग्राऊंडमध्ये अनेक अॅप्स सुरु असतील तर फोन गरम होऊ लागतो.
स्मार्टफोन चार्ज करण्यासाठी सतत फास्ट चार्जर वापरला तर बॅटरीवर ताण येतो.
थेट ऊन्हात फोनचा वापर केल्यास डिव्हाईस गरम होते.
अशा ठिकाणी असाल जिथे नेटवर्क समस्या आहे, तर फोन सतत नेटवर्क शोधतो आणि ओव्हरहिट होतो.
जर फोनमधील बॅटरी खराब झाली असेल तर ओव्हरहिटिंगचा धोका वाढतो.
स्मार्टफोनमधील जुने सॉफ्टवेअर देखील ओव्हरहिटिंगचं कारण आहे.
खराब किंवा लोकल चार्जरचा वापर केल्याने स्मार्टफोन गरम होतो.
