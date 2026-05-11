फोन ओव्हरहिट होण्याची कारणं माहिती आहे का?

11 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

सतत गेमिंग

जास्त वेळ गेम खेळल्याने फोनचा प्रोसेसर गरम होतो.

अनेक अ‍ॅप्स

बॅकग्राऊंडमध्ये अनेक अ‍ॅप्स सुरु असतील तर फोन गरम होऊ लागतो. 

स्मार्टफोन चार्ज करण्यासाठी सतत फास्ट चार्जर वापरला तर बॅटरीवर ताण येतो. 

फास्ट चार्जिंग

थेट ऊन्हात फोनचा वापर केल्यास डिव्हाईस गरम होते. 

उन्हात फोन वापरणं

अशा ठिकाणी असाल जिथे नेटवर्क समस्या आहे, तर फोन सतत नेटवर्क शोधतो आणि ओव्हरहिट होतो.

खराब नेटवर्क

जर फोनमधील बॅटरी खराब झाली असेल तर ओव्हरहिटिंगचा धोका वाढतो. 

खराब बॅटरी

स्मार्टफोनमधील जुने सॉफ्टवेअर देखील ओव्हरहिटिंगचं कारण आहे. 

सॉफ्टवेअर अपडेट

खराब किंवा लोकल चार्जरचा वापर केल्याने स्मार्टफोन गरम होतो. 

लो-क्वालिटी चार्जर 

