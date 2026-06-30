बाथरुममध्ये लावलेला गिझर काही चुकांमुळे ब्लास्ट होऊ शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
गिझर दिर्घकाळ चालू ठेवल्यास ब्लास्ट होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात असते.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
गिझर खराब झाला असेल तर तो वेळीच दुरुस्त करा, अन्यथा स्फोट होऊ शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
वेळोवेळी गीझरची सर्विसिंग आणि स्वच्छता करणं अत्यंत गरजेचं आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
वायरिंगमध्ये काही समस्या असल्यास करंट लागण्याचा ब्लास्ट होण्याच धोका असतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
गिझरमधून पाणी लीक होत असल्यास वेळीच दुरुस्ती करा, अन्यथा करंट लागू शकतो.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
जर गीझर जास्त जुना असेल तर ब्लास्ट होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात असते.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
गीझरचा वापर करताना सावध राहा आणि वेळोवेळी सर्विसिंग करा.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)