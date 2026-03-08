स्मार्टफोन आपल्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
स्मार्टफोनमधील सिम कार्ड देखील एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे.
सिमकार्ड खराब झाले तर स्मार्टफोन यूजरला अनेक अडचणींचा सामना कराला लागू शकतो.
सिमकार्ड खराब होण्याची कारणं आता जाणून घेऊया.
सिम स्लॉटमध्ये धूळ आणि ओलावा जमा झाल्यामुळे सिमकार्ड खराब होऊ शकते.
वारंवार सिमकार्ड काढणं किंवा पुन्हा घालणं या कारणांमुळे देखील सिमकार्ड खराब होतं.
फोन जास्त गरम होत असेल तर त्याचा परिणाम सिमकार्डवर होतो.
वर्षानुवर्षे एकच सिमकार्ड वापरल्यास नेटवर्कची समस्या येऊ शकते.
