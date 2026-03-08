या कारणांमुळे सिमकार्ड होईल खराब

Science Technology

8 March 2026

Author:  हर्षदा जाधव

स्मार्टफोन आपल्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. 

Picture Credit: Pinterest

स्मार्टफोनमधील सिम कार्ड देखील एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. 

Picture Credit: Pinterest

सिमकार्ड खराब झाले तर स्मार्टफोन यूजरला अनेक अडचणींचा सामना कराला लागू शकतो. 

Picture Credit: Pinterest

सिमकार्ड खराब होण्याची कारणं आता जाणून घेऊया. 

Picture Credit: Pinterest

सिम स्लॉटमध्ये धूळ आणि ओलावा जमा झाल्यामुळे सिमकार्ड खराब होऊ शकते. 

\Picture Credit: Pinterest

वारंवार सिमकार्ड काढणं किंवा पुन्हा घालणं या कारणांमुळे देखील सिमकार्ड खराब होतं. 

Picture Credit: Pinterest

फोन जास्त गरम होत असेल तर त्याचा परिणाम सिमकार्डवर होतो.

Picture Credit: Pinterest

वर्षानुवर्षे एकच सिमकार्ड वापरल्यास नेटवर्कची समस्या येऊ शकते. 

Picture Credit: Pinterest

