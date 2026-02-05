दात साफ करण्यासाठी टूथपेस्टचा वापर केला जातोच त्यासोबतच वस्तू स्वच्छ करण्यासाठी देखील याचा वापर करता येऊ शकतो.
भिंतींवर क्रेऑन मार्करचे चिन्ह असते. त्यासाठी ती भिंत पहिले ओल्या कपड्याने पुसून घ्या आणि त्यावर टूथपेस्ट लावा आणि परत ओल्या कपड्याने पुसून घ्या. त्यामुळे तुमचे डाग दूर होतील.
घरामध्ये तांब्याच्या भांडी असल्यास ते स्वच्छ करण्यासाठी टूथपेस्टचा वापर करावा. यामध्ये थोडं ब्रेकिंग सोडा टाकून पेस्ट तयार करा. भांडी ला ही पेस्ट लावून ते स्वच्छ करा.
शॉवर डोअर वर नेहमी डाग असतो. ते स्वच्छ करण्यासाठी टूथपेस्टचा वापर करा आणि ओल्या कपड्याने स्वच्छ करा. आरसा स्वच्छ होईल.
टूथपेस्टमुळे चांदीच्या भांडी आणि ज्वेलरी स्वच्छ करू शकता. यासाठी कोमट पाण्याचा वापर करा.
तुमच्या घरात पांढऱ्या वस्तू असल्यास त्या स्वच्छ करण्यासाठी तुम्ही टूथपेस्टचा वापर करू शकता. जसे की स्विच बोर्ड, सिरॅमिक कप
स्टेनलेस स्टीलच्या गोष्टी आणि क्रोमियम प्लेटेड सारख्या गोष्टी जसे की पाण्याचे टॅप, सिंकचे टोक इत्यादी टूथपेस्टने स्वच्छ करा.
