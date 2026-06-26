जीबी व्हॉट्सॲप, एफएम व्हॉट्सॲप, यो व्हॉट्सॲप हे अनाधिकृत ॲप्स आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
अशा अनाधिकृत व्हॉट्सॲपचा वापर केल्यास तुमचं अकाऊंट ब्लॉक होऊ शकतं.
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सतत स्पॅम मेसेज किंवा ब्रॉडकास्ट पाठवल्यास अकाऊंट बंद होऊ शकतं.
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जर अनेक यूजर्सनी तुमचे अकाऊंट रिपोर्ट केलं तर तुम्हाला मोठा फटका बसू शकतो.
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व्हॉट्सॲपवर फसवणूक, स्कॅम किंवा बनावट ऑफर्स शेअर केल्यास अकाऊंट बंद होऊ शकतं.
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मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर अश्लील, हिंसक किंवा बेकायदेशीर कंटेंट शेअर केल्यास अकाऊंट ब्लॉक होऊ शकतं.
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व्हॉट्सॲपच्या अटी आणि नियमांचे उल्लंघन केले तर अकाऊंट बंद होऊ शकतं.
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नेहमी अटी आणि नियमांचे पालन करूनच व्हॉट्सॲपचा वापर करा.
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