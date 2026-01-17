लहान मुलांना रात्री लवकर झोपवण्यासाठी टिप्स 

Life style

17 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

झोप पूर्ण झाली की मुलं दुसऱ्या दिवशी ॲक्टिव्ह राहतात. काही चुकीच्या सवयी बदलल्यास मुलं रात्री लवकर झोपू शकतात. 

झोप 

Picture Credit: Pinterest

लहान मुलांना लवकर झोपवणे हा पालकांसाठी एक टास्कच असतो, पण काही सोप्या टिप्स यात तुमची मदत करू शकतात. 

पॅरेंटिंग टास्क

Picture Credit: Pinterest

सर्वप्रथम रात्रीच्या जेवणाचा एक फिक्स टाईम ठरवून ठेवा, जसे की ९ वाजता. 

डिनर टाईम 

Picture Credit: Pinterest

मुलांना झोपवण्यासाठी शांत वातावरण तयार करणे फार महत्त्वाचे आहे. मुलांसोबत पालकांनीही लवकर झोपण्याची सवय लावावी. 

चांगले वातावरण 

Picture Credit: Pinterest

रुटीन बनवावे

Picture Credit: Pinterest

जेवणाचे, झोपण्याचे एक रुटीन तयार करावे आणि त्यानुसार मुलांना ते रुटीन पाळण्याची सवय लावावी.

रात्री झोपण्यापूर्वी मुलांना टीव्ही किंवा मोबाईल वापरू देऊ नका. स्क्रीन टाईम राहिल्यास झोप लवकर येत नाही.

ना मोबाईल, ना टीव्ही 

Picture Credit: Pinterest

मुलांना बाहेर खेळायला पाठवा. शरीर थकलं की आपोपाप झोप लागते.

बाहेर खेळायला पाठवा 

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी महिन्यात लाँच होणार हे स्मार्टफोन्स

पुढे वाचा