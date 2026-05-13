फोल्डेबल फोनचे नुकसान जाणून घ्या

13 May 2026

Author:  हर्षदा जाधव

फोनचा लूक

फोल्ड फोनचा लूक प्रिमियम आणि स्टायलिश असतो. 

फोल्ड फोनचा लूक प्रिमियम असला तरी त्याचे काही तोटे देखील आहेत. 

जास्त किंमत

सामान्य स्मार्टफोनपेक्षा फोल्ड फोनची किंमत खूप जास्त असते. 

फोनचा डिस्प्ले नाजूक असल्याने त्याला स्क्रॅच किंवा डॅमेज होण्याची शक्यता असते. 

नाजूक स्क्रीन

फोन सतत फोल्ड आणि ओपन केल्यास हिंजमध्ये समस्या येऊन फोन खराब होऊ शकतो.

खराब हिंज

सहसा फोल्डेबल फोनचे वजन सामान्य स्मार्टफोनपेक्षा जास्त असते. 

जास्त वजन

फोल्ड फोनची स्क्रीन मोठी असल्याने जास्त बॅटरी खर्च होते. 

बॅटरी ड्रेनिंग

फोल्ड फोनचा डिस्प्ले किंवा हिंज खराब झाला तर दुरुस्तीसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. 

जास्त खर्च

