सेकंड-हँड बाईक विकत घेताना, ती सुरु करुन इंजिनचा आवाज ऐका.
विचित्र आवाज किंवा जडपणा जाणवतो का ते चेक करा.
बाईकच्या टायरची स्थिती तपासावी.
झिजलेले टायर आणि रिमवरील ओरखडे सुरक्षिततेसाठी धोकादायक ठरु शकतात.
आरसी, विमा आणि पीयूसी नक्की चेक करा.
बाईक वाकलेली आहे का किंवा तिचा काही अपघात झाला आहे का ते पाहा. हे पाहण्यासाठी काळजीपूर्वक तपासा.
याव्यतिरिक्त बाईकची टेस्ट राईड नक्की घ्या.
या दरम्यान, गिअर, क्लच आणि ब्रेक यांच्यात योग्य समन्वय आहे की नाही ते पाहा.
