परदेश प्रवासापूर्वी विसरू नका या गोष्टी

Science Technology

22 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

परदेश दौरा

परदेशात जाताना गॅझेट्ससोबतच इतर गोष्टींची देखील काळजी घेतली पाहिजे. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

डेटा प्लॅन्स

प्रवास सुरु करण्यापूर्वी इंटरनेशनल डेटा प्लॅन्सबाबत माहिती मिळवा. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

इंटरनेट डेटा 

यामुळे तुम्ही जास्त पैसे न खर्च करता देखील इंटरनेटसोबत कनेक्टेड राहू शकता. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

इंटरनेशनल प्लॅन्स

तुमच्या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडरकडे इंटरनेशनल प्लॅन्स नसल्यास नवीन सिम कार्ड किंवा ई-सिम खरेदी करा. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

तुमच्या फोनमध्ये संबंधित देशातील ऑफलाईन मॅप्स डाऊनलोड करायला विसरू नका. 

ऑफलाईन मॅप्स

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

प्रवासादरम्यान फोन चोरी होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात असतो. 

लक्षात ठेवा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

नेहमी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फाईंड माय डिव्हाईससारख्या सर्विस सुरु ठेवा.

फाईंड माय डिव्हाईस

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

या टिप्समुळे तुमचा प्रवास आणखी मजेदार होऊ शकतो. 

प्रवासासाठी टिप्स

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्नॅपचॅट स्ट्रीक तुटण्याची चिंता सोडा.. वापरा हे सोपे मार्ग

पुढे वाचा