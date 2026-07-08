Robot Vacuum घेण्यापूर्वी 'हे' जाणून घ्या

Science Technology

08 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

मोठे घर, फ्लॅट किंवा डुप्लेक्स? त्यानुसार मॉडेल निवडा.

घराचा प्रकार महत्त्वाचा

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धूळ, केस आणि पाळीव प्राण्यांचे केस साफ करण्यासाठी जास्त सक्शन उपयुक्त ठरते.

Suction Power तपासा

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एका चार्जमध्ये किती वेळ साफसफाई करू शकतो, हे नक्की तपासा.

Battery Backup

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काही Robot Vacuum झाडूसोबत फरशीही साफ करतात.

Mopping Feature आहे का?

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घराचा नकाशा तयार करून प्रत्येक खोलीची साफसफाई अधिक अचूकपणे करतो.

Smart Mapping

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मोबाइल अ‍ॅप किंवा Voice Assistant द्वारे नियंत्रण करता येते का ते पाहा.

App आणि Voice Control

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Brush, Filter आणि Mop Pad किती दिवसांनी बदलावे लागतात, याची माहिती घ्या.

Maintenance Cost

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योग्य Robot Vacuum निवडा आणि घराची साफसफाई करा अधिक स्मार्ट!

योग्य Robot Vacuum निवडा

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घरासाठी Smart Gadgets; रोजचा वेळ वाचवतील

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