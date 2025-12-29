गेमिंग स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन / मीडियाटेक डायमेन्सिटी प्रोसेसर असणं गरजेचं आहे.
तुमच्या गेमिंग स्मार्टफोनमध्ये चांगल्या अनुभवासाठी किमान 12GB रॅम असणं गरजेचं आहे.
स्मार्टफोनमधील स्क्रीनचा रिफ्रेश रेट 90Hz / 120Hz / 144Hz असला पाहिजे.
स्मार्टफोनची बॅटरी पावरफुल असणं गरजेचं आहे, अन्यथा गेमिंगमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो.
गेमिंग स्मार्टफोनमध्ये पावरफुल बॅटरीसोबत फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखील गरजेचा आहे.
लिक्विड कूलिंग, व्हेपर चेंबर, ग्रॅफाइट शीट्स या फीचर्समुळे स्मार्टफोन ओव्हरहिट होत नाही.
स्मार्टफोन चांगल्या दर्जाचा ऑडिओ सपोर्ट असणं देखील अत्यंत गरजेचं आहे.
स्मार्टफोनमधील नेटवर्क सपोर्ट अत्यंत स्ट्राँग असला पाहिजे.