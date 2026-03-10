सध्याच्या काळात स्मार्टफोनप्रमाणेच हेडफोन काळाची गरज बनली आहे.
तुम्ही योग्य काळजी घेतली नाही तर हेडफोन खराब होऊ शकतात.
हेडफोन्स कोणत्या कारणांमुळे खराब होऊ शकतात, जाणून घेऊया.
तुम्ही वारंवार हेडफोनची वायर वारंवार वाकडी केली तर डिव्हाईस खराब होऊ शकते.
ओल्या किंवा धूळ असलेल्या ठिकाणी हेडफोन्स ठेवणं टाळा.
तुम्ही जर रोज हेडफोन्सचा वापर करत असाल तर त्याची स्वच्छता करणं गरजेचं आहे.
सतत मोठ्या आवाजात गाणी ऐकल्यास हेडफोन्सची साऊंड क्वालिटी खराब होऊ शकते.
