ॲप्समुळे स्मार्टफोन स्लो चालतोय? आजच करा हे बदल

Science Technology

3 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये नको असलेले ॲप्स अनइंस्टॉल करा. 

ॲप्स अनइंस्टॉल 

Picture Credit: Pinterest

तुमच्या स्मार्टफोन मध्ये बॅकग्राऊंड ॲप्स बंद ठेवा. 

बॅकग्राऊंड ॲप्स

Picture Credit: Pinterest

स्मार्टफोनच्या सेटिंग मध्ये जाऊन ॲप कॅशे क्लिअर करा. 

ॲप कॅशे

Picture Credit: Pinterest

स्मार्टफोनमधील ॲप्सचे ऑटो स्टार्ट बंद ठेवा. 

ऑटो स्टार्ट

Picture Credit: Pinterest

स्मार्टफोनमधील ॲप्स नेहमी अपडेट ठेवा. 

ॲप्स अपडेट 

Picture Credit: Pinterest

फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सारख्या ॲप्सचे लाईट वर्जन वापरा. 

लाईट वर्जन 

Picture Credit: Pinterest

ॲप्सच्या बॅकग्राऊंड डेटावर लिमिट सेट करा. 

बॅकग्राऊंड डेटा

Picture Credit: Pinterest

आठवड्यातून एक ते दोनवेळा तुमचा फोन रिस्टार्ट करा.

फोन रिस्टार्ट

Picture Credit: Pinterest

