तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये नको असलेले ॲप्स अनइंस्टॉल करा.
तुमच्या स्मार्टफोन मध्ये बॅकग्राऊंड ॲप्स बंद ठेवा.
स्मार्टफोनच्या सेटिंग मध्ये जाऊन ॲप कॅशे क्लिअर करा.
स्मार्टफोनमधील ॲप्सचे ऑटो स्टार्ट बंद ठेवा.
स्मार्टफोनमधील ॲप्स नेहमी अपडेट ठेवा.
फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सारख्या ॲप्सचे लाईट वर्जन वापरा.
ॲप्सच्या बॅकग्राऊंड डेटावर लिमिट सेट करा.
आठवड्यातून एक ते दोनवेळा तुमचा फोन रिस्टार्ट करा.
