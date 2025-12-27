टाईप-सी पोर्टचे फायदे 

Science Technology

27 December, 2025

Author:  हर्षदा जाधव

स्मार्टफोन आणि इतर गॅझेट्समध्ये टाइप-सी पोर्ट दिला जातो. 

टाइप-सी पोर्ट 

Picture Credit: pinterest

स्मार्टफोन आणि इतर डिव्हाईस चार्ज करण्यासाठी टाईप-सी पोर्टचा वापर करतो. 

डिव्हाईस चार्जिंग

Picture Credit: pinterest

हे पोर्ट चार्जिंगशिवाय इतर अनेक कामांसाठी वापरले जाऊ शकते. 

चार्जिंग पोर्ट 

Picture Credit: pinterest

टाइप-सी पोर्ट इअरबड्स आणि फिटनेस बँडसारखी उपकरणे देखील चार्ज करू शकतो.

फिटनेस बँड

Picture Credit: pinterest

टाइप-सी ते टाइप-सी केबलने त्वरित डेटा ट्रान्सफर करू शकता.

टाइप-सी केबल

Picture Credit: pinterest

टाइप-सी पोर्टमुळे तुमचा फोन एका मिनी कॉम्प्युटरमध्ये देखील बदलू शकता.

मिनी कॉम्प्युटर

Picture Credit: pinterest

स्मार्टफोन टाइप-सी पोर्टद्वारे व्हिडिओ आउटपुटला सपोर्ट करतात.

व्हिडिओ आउटपुट

Picture Credit: pinterest

टाइप-सी केबल 

Picture Credit: pinterest

टाइप-सी केबल वापरून फोन टेलिव्हिजनशी कनेक्ट करू शकता.

