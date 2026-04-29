पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यासाठी या टिप्सचे करा पालन

29 April 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

निरोगी पचन म्हणजे निरोगी शरीर. तुमची पचनक्रिया निरोगी आहे का?

तुमच्या काही वाईट सवयींमुळे तुमच्या पचनसंस्थेचे गंभीर नुकसान होऊ शकते.

जास्त प्रमाणात तेलकट, मसालेदार आणि जंक फूड खाणे पचनासाठी चांगले नसते.

जास्त प्रमाणात तळलेले आणि प्रक्रिया केलेले पदार्थ खाल्ल्याने पचनक्रिया मंदावते आणि बद्धकोष्ठता होऊ शकते.

जेवणानंतर लगेच झोपल्याने आम्लपित्त आणि अपचन होऊ शकते.

खूप थंड पाणी पिणे किंवा थंड पदार्थ खाणे हे देखील पचनासाठी चांगले नसते. याचा परिणाम पाचक एन्झाइम्सच्या कार्यक्षमतेवर होतो.

पाण्याच्या कमतरतेमुळे बद्धकोष्ठता आणि गॅसचा त्रास होऊ शकतो. दिवसभरात भरपूर पाणी पिणे महत्त्वाचे आहे.

जास्त प्रमाणात कॅफीन आणि अल्कोहोलचे सेवन केल्याने ॲसिडिटी आणि पोटदुखीसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

