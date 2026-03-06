वयाच्या ६० नंतरही फिट राहण्याचे उपाय

05 March 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

साधारणपणे ६० वर्षांच्या वयानंतर फिटनेस बिघडू लागतो.

फिटनेस

Picture Credit: Pinterest

जर तुम्हाला म्हातारपणीही निरोगी आणि तंदुरुस्त राहायचे असेल तर लहानपणापासूनच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

चांगले आरोग्य

Picture Credit: Pinterest

रोज 30 मिनिट पायी चालणे हृद्य, मांसपेशी आणि हाडाच्या आरोग्यासाठी खूप गरजेचे मानले जाते.

रोज चालणे

Picture Credit: Pinterest

आहारामध्ये फळ, भाज्या आणि प्रथिने असलेल्या गोष्टींचा समावेश करावा. हे शरीराला पोषक तत्व देते.

पोषक तत्व 

Picture Credit: Pinterest

चांगली झोप

रोज 7-8 तासाची झोप शरीर चांगले राहणे आणि मानसिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचे असते.

Picture Credit: Pinterest

ध्यान, मेडिटेशन आणि सकारात्मक विचाराने मानसिक ताण कमी करण्यासाठी मदत करते.

मानसिक ताण

Picture Credit: Pinterest

धूम्रपान आणि मद्यपान टाळा कारण यामुळे अकाली वृद्धत्वाची लक्षणे दिसू शकतात.

लक्षण

Picture Credit: Pinterest

वजन नियंत्रणात ठेवा. वजन नियंत्रणात ठेवल्याने क्रॉनिक आजारांचा धोका कमी होतो.

क्रॉनिक आजार

Picture Credit: Pinterest

