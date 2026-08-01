जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

01 Aug 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

धनलाभाची शक्यता आहे. घरच्यांचा सल्ला मोलाचा ठरेल.

मेष

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बोलताना संयम ठेवा. खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.

वृषभ

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नवीन विचारांवर काम कराल. कामाच्या ठिकाणी धावपळ होईल.

मिथुन

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कुटुंबातील व्यक्तींचे सहकार्य लाभेल. जुने वाद संपतील.

कर्क

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कामात काही नवीन बदल पाहायला मिळतील. मन प्रसन्न राहील.

सिंह

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रखडलेले पैसे हातात येतील. विद्यार्थी वर्गाला यश मिळेल.

 कन्या

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रखडलेले जुने पैसे हातात आल्याने मन प्रसन्न होईल.

 तूळ

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जिद्द वाढेल. नवीन संधी समोर येतील.

वृश्चिक

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जोडीदाराशी संबंध सुधारतील. नवीन योजनांवर काम सुरू कराल.

धनु

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मेहनतीचे फळ मिळेल. प्रवासात काळजी घ्या.

मकर

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ऑफिसमध्ये मानसन्मान मिळेल. आरोग्याची काळजी घ्या.

कुंभ

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अध्यात्मात मन लागेल.

मीन

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