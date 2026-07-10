जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

10 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

आजचा दिवस सेवा आणि सन्मानाचा असेल. एखाद्या गरजूंना मदत केल्याने मन प्रसन्न राहील. रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

मेष

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नवीन संधी मिळतील. आर्थिक नियोजन यशस्वी होईल. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. आरोग्याची काळजी घ्या.

वृषभ

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महत्त्वाच्या चर्चा किंवा वाटाघाटीसाठी दिवस चांगला आहे. तुमची सकारात्मक विचारसरणी तुम्हाला यश मिळवून देईल.

मिथुन

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मन शांत राहील. नवीन उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण होतील. आर्थिक बचत वाढेल आणि कौटुंबिक आनंद लाभेल.

कर्क

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आजचा दिवस तुमच्यासाठी नवीन शक्यता घेऊन येईल. कार्यक्षेत्रात मोठे यश मिळण्याची शक्यता आहे.

सिंह

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आरोग्याची काळजी घ्या. प्रवासात मौल्यवान वस्तू जपा.

 कन्या

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प्रेमसंबंध आणि भागीदारीत चांगले परिणाम मिळतील. आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल.

 तूळ

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मेहनतीचे फळ मिळेल. गुप्त शत्रूंपासून सावध राहा. अध्यात्माकडे ओढ वाढेल.

वृश्चिक

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भाग्य तुम्हाला साथ देईल. प्रवासाचे योग आहेत. आरोग्याची विशेष काळजी घ्या.

धनु

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कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळतील. आर्थिक गुंतवणूक करताना तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

मकर

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वैवाहिक जीवनात गोडवा येईल. व्यवसायात नवीन सौदे होऊ शकतात. जुने आजार दूर होतील.

कुंभ

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धनलाभाचे योग आहेत. रखडलेले पैसे परत मिळतील. विद्यार्थ्यांसाठी दिवस चांगला आहे. 

मीन

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