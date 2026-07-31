जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

31 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

कामात धावपळ राहील, खर्च वाढल्यामुळे काटकसर करावी लागेल.

मेष

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अचानक खर्च समोर आल्यास मन थोडे अस्वस्थ राहील, संयम ठेवा.

वृषभ

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कुटुंबातील व्यक्तींशी बोलताना वाद टाळा, शांत राहा.

मिथुन

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आरोग्याची काळजी घ्या आणि सावध राहा.

कर्क

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बुद्धिमत्तेच्या बळावर चर्चेत यश मिळेल

सिंह

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रागावर नियंत्रण ठेवा, कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासा.

 कन्या

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रखडलेले जुने पैसे हातात आल्याने मन प्रसन्न होईल.

 तूळ

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घरातील जबाबदाऱ्या वाढतील, भावनांवर नियंत्रण ठेवा.

वृश्चिक

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नवीन कौशल्ये शिकण्याची संधी मिळेल.

धनु

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व्यवसायात अचानक मोठा नफा मिळण्याची शक्यता आहे.

मकर

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तब्येतीकडे लक्ष द्या, विनाकारण खर्च टाळा.

कुंभ

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जुन्या मित्रांच्या सल्ल्याने धनलाभ होईल.

मीन

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