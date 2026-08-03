जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

03 Aug 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

आठवड्याची सुरुवात नवीन उत्साहाने होईल आणि कामात यश मिळेल.

मेष

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आर्थिक आवक वाढेल, पण खर्चावर योग्य नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.

वृषभ

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नवीन व्यवसाय किंवा कामाच्या संधी मिळण्याचे योग आहेत.

मिथुन

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कामाच्या ठिकाणी कौतुक होईल, ज्यामुळे मन प्रसन्न राहील.

कर्क

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आत्मविश्वासाने घेतलेले निर्णय भविष्यात फायदेशीर ठरतील.

सिंह

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आरोग्याची थोडी काळजी घ्या आणि कामाचा ताण टाळा.

 कन्या

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मित्र आणि सहकाऱ्यांचे उत्तम सहकार्य लाभेल.

 तूळ

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प्रलंबित कामे पूर्ण झाल्याने मोठा दिलासा मिळेल.

वृश्चिक

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सकारात्मक विचारांमुळे कामाची गती वाढेल.

धनु

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महत्त्वाच्या कामात घाईगडबड न करता विचारपूर्वक निर्णय घ्या.

मकर

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व्यवसायात आर्थिक लाभ आणि नवीन करारांचे योग आहेत.

कुंभ

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कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील आणि मनःशांती लाभेल.

मीन

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