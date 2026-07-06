जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

06 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

आज नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी दिवस अनुकूल आहे. कामात यश मिळेल. खर्चावर नियंत्रण ठेवा.

मेष

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कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील. आर्थिक बाबतीत चांगली बातमी मिळू शकते. आरोग्याची काळजी घ्या.

वृषभ

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करिअरमध्ये नवीन संधी मिळू शकतात. वरिष्ठांकडून सहकार्य मिळेल. प्रवासाचे योग आहेत.

मिथुन

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मनातील चिंता कमी होईल. रखडलेली कामे पूर्ण होतील. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.

कर्क

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आत्मविश्वास वाढेल. व्यवसायात लाभाची शक्यता आहे. अनावश्यक वाद टाळा.

सिंह

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आज संयमाने निर्णय घ्या. विद्यार्थ्यांसाठी दिवस चांगला आहे. आरोग्याबाबत निष्काळजीपणा करू नका.

 कन्या

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नवीन ओळखी भविष्यात फायदेशीर ठरू शकतात. आर्थिक नियोजनासाठी दिवस चांगला आहे.

 तूळ

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कामाचा ताण कमी होईल. कुटुंबातील एखादी आनंदाची बातमी मन प्रसन्न करेल. वाहन चालवताना काळजी घ्या.

वृश्चिक

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नवीन प्रकल्प किंवा योजना सुरू करण्यासाठी योग्य वेळ आहे. मित्रांकडून सहकार्य मिळेल.

धनु

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कामाचे नियोजन यशस्वी ठरेल. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. कुटुंबाला वेळ द्या.

मकर

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नवीन कल्पनांमुळे करिअरमध्ये प्रगती होऊ शकते. सामाजिक कार्यात सहभाग वाढेल.

कुंभ

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आजचा दिवस सकारात्मक राहील. मन प्रसन्न राहील. धार्मिक किंवा आध्यात्मिक कार्यात रस वाढेल.

मीन

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