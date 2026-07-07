जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

07 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

आज तुमचा आत्मविश्वास वाढलेला असेल. नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी दिवस अनुकूल आहे. आर्थिक व्यवहारात संयम बाळगा.

मेष

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घरातील वातावरण आनंदी राहील. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळू शकते. आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका.

वृषभ

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नोकरीत नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांकडून सहकार्य लाभेल. अपूर्ण कामे पूर्ण होतील.

मिथुन

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कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी मिळेल. तुमची जिद्द व चिकाटी वाढेल

कर्क

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कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा न ठेवता कामे करावीत.

सिंह

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मनोबल व आत्मविश्वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

 कन्या

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कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रूंवर मात कराल आणि अध्यात्मिक प्रगती होईल.

 तूळ

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मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील.

वृश्चिक

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आर्थिक निर्णय मार्गी लागतील.

धनु

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नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य आणि समाधान प्राप्त होईल

मकर

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जुनी येणी वसूल होतील.

कुंभ

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आरोग्याच्या तक्रारी कमी होऊन आराम मिळेल.

मीन

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