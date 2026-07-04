जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

04 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

आज नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. कामात आत्मविश्वास वाढेल. आर्थिक व्यवहार विचारपूर्वक करा.

मेष

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कुटुंबासोबत आनंददायी वेळ घालवाल. अनावश्यक खर्च टाळा. आरोग्याकडे थोडे लक्ष द्या.

वृषभ

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कामाच्या ठिकाणी कौतुक होईल. मित्रांकडून चांगली बातमी मिळू शकते. प्रवासाचे योग आहेत.

मिथुन

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करिअरमध्ये प्रगतीची संधी मिळेल. जुन्या अडचणी कमी होतील. जोडीदाराचे सहकार्य लाभेल.

कर्क

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नवीन योजना यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांसाठी दिवस चांगला. आत्मविश्वास कायम ठेवा.

सिंह

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कामाचा ताण जाणवू शकतो, पण संयम ठेवा. आर्थिक बाबतीत सावध राहा. आरोग्याची काळजी घ्या.

 कन्या

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भागीदारीच्या कामात फायदा होईल. नातेसंबंध अधिक मजबूत होतील. गुंतवणूक करताना विचार करा.

 तूळ

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नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. मेहनतीचे फळ मिळेल. अनावश्यक वाद टाळा.

वृश्चिक

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प्रवासाचे नियोजन होऊ शकते. नोकरी किंवा व्यवसायात सकारात्मक घडामोडी होतील. शुभ बातमी मिळेल.

धनु

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आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. कुटुंबीयांसोबत आनंदाचे क्षण मिळतील. संयमाने निर्णय घ्या.

मकर

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नवीन लोकांशी ओळख वाढेल. कामात प्रगतीची संधी मिळेल. आरोग्य उत्तम राहील.

कुंभ

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मन शांत ठेवून काम करा. आर्थिक लाभाचे योग आहेत. कुटुंबीयांचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल.

मीन

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