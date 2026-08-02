जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

02 Aug 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

आजचा दिवस विश्रांतीचा असून कुटुंबियांसोबत आनंदात वेळ व्यतीत होईल.

मेष

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आर्थिक व्यवहारात लाभ होईल आणि नवीन कामाची योजना आखा.

वृषभ

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संवादकौशल्यामुळे तुमची प्रलंबित कामे सहज मार्गी लागतील.

मिथुन

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कौटुंबिक वातावरणात सुख-शांती राहील आणि मन प्रसन्न राहील.

कर्क

Picture Credit: Canva

आत्मविश्वासात वाढ होईल आणि महत्त्वाच्या कामात यश मिळेल.

सिंह

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आरोग्याची काळजी घ्या आणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचा प्रयत्न करा.

 कन्या

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नवीन संधी प्राप्त होतील आणि मित्रांचे उत्तम सहकार्य लाभेल.

 तूळ

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कार्यक्षेत्रात तुमच्या कामाचे कौतुक होईल आणि यश संपादन कराल.

वृश्चिक

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नशिबाची उत्तम साथ लाभेल आणि धार्मिक कार्यात मन रमेल.

धनु

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घाईगडबडीत कोणताही निर्णय घेणे टाळा, आरोग्याकडे लक्ष द्या.

मकर

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जोडीदारासोबतचे नाते अधिक घट्ट होईल आणि व्यवसायात फायदा होईल.

कुंभ

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जुन्या समस्यांमधून सुटका होईल आणि दिवस उत्साहात जाईल.

मीन

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