जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

13 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

शासकीय कामे मार्गी लागतील आणि मनात आनंद राहील.

मेष

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व्यवसायाची उलाढाल वाढेल आणि जुनी येणी वसूल होतील.

वृषभ

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आरोग्याच्या जुन्या तक्रारी आज कमी होतील.

मिथुन

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आज शासकीय कामे रखडण्याची आणि खर्चाचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.

कर्क

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आरोग्याबाबत थोडे चिंतेचे वातावरण राहू शकते.

सिंह

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आरोग्य चांगले राहील आणि आजारी व्यक्तींच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल.

 कन्या

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वैवाहिक जीवनात आनंदाचे क्षण येतील आणि पैशांचा फायदा होईल.

 तूळ

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आज पैसे खर्च होण्याची शक्यता जास्त आहे, त्यामुळे आर्थिक निर्णय पुढे ढकला.

वृश्चिक

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तुमचे भाग्य वाढल्याने आज अचानक धनलाभाचे योग आहेत.

धनु

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शारीरिक आणि मानसिक आनंद मिळेल, कष्टाचे योग्य फळ हाती येईल.

मकर

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महत्त्वाचे करारमदार पार पडतील आणि बँक कर्ज मंजूर होऊ शकते.

कुंभ

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नवीन मालमत्ता किंवा प्रॉपर्टी खरेदीचे प्रस्ताव समोर येतील.

मीन

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