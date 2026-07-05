जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

05 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

आज नवे निर्णय घेण्यासाठी चांगला दिवस आहे. कुटुंबासोबत वेळ घालवाल. आर्थिक व्यवहार करताना सावधगिरी बाळगा.

मेष

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कामाचा ताण कमी होईल. मित्रांसोबत आनंददायी वेळ जाईल. खर्चावर नियंत्रण ठेवा.

वृषभ

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करिअरमध्ये नवीन संधी मिळू शकते. प्रवासाचे नियोजन होईल. आरोग्याची काळजी घ्या.

मिथुन

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कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील. रखडलेली कामे पूर्ण होतील. गुंतवणूक करताना विचारपूर्वक निर्णय घ्या.

कर्क

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आज संयम ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. अनावश्यक वाद टाळा. विद्यार्थ्यांसाठी दिवस चांगला आहे.

सिंह

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आत्मविश्वास वाढेल. वरिष्ठांकडून कौतुक मिळू शकते. जोडीदारासोबत वेळ घालवा.

 कन्या

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व्यवसायात लाभ होण्याची शक्यता आहे. नवीन लोकांशी ओळखी वाढतील. आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका.

 तूळ

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कामात यश मिळेल. कुटुंबातील एखादी आनंदाची बातमी मिळू शकते. वाहन चालवताना काळजी घ्या.

वृश्चिक

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प्रवासाचे योग आहेत. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊ शकते. नवीन योजना सुरू करण्यासाठी दिवस अनुकूल आहे.

धनु

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कामाचे नियोजन यशस्वी ठरेल. जुन्या मित्रांची भेट होऊ शकते. घरातील जबाबदाऱ्या वाढतील.

मकर

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नवीन संधींचा लाभ घ्या. व्यवसायात प्रगती होईल. कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवा.

कुंभ

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मन प्रसन्न राहील. आर्थिक लाभाचे संकेत आहेत. धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता.

मीन

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