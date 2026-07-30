जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

30 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

नोकरीत चांगली संधी मिळू शकते.

मेष

Picture Credit: Canva

रखडलेली कामे पूर्ण होतील. आरोग्याकडे थोडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

वृषभ

Picture Credit: Canva

विद्यार्थ्यांसाठी दिवस लाभदायक आहे. अनावश्यक खर्च टाळा.

मिथुन

Picture Credit: Canva

जुन्या मित्रांची भेट होऊ शकते. व्यवसायात सकारात्मक घडामोडी होतील. प्रवासाचा योग संभवतो.

कर्क

Picture Credit: Canva

नोकरीत जबाबदाऱ्या वाढतील. वरिष्ठांचा विश्वास जिंकाल.

सिंह

Picture Credit: Canva

आर्थिक लाभाची शक्यता आहे. गुंतवणुकीसाठी दिवस चांगला ठरू शकतो.

 कन्या

Picture Credit: Canva

वैवाहिक जीवनात आनंदाचे वातावरण राहील. नवीन ओळखी भविष्यात फायदेशीर ठरतील.

 तूळ

Picture Credit: Canva

रागावर नियंत्रण ठेवा. कामाच्या ठिकाणी प्रगतीची संधी मिळेल.

वृश्चिक

Picture Credit: Canva

धार्मिक किंवा आध्यात्मिक कार्यात सहभाग घ्याल. आर्थिक स्थिती मजबूत राहील.

धनु

Picture Credit: Canva

मेहनतीचे फळ मिळेल. वाहन चालवताना काळजी घ्या.

मकर

Picture Credit: Canva

व्यवसायात चांगला नफा मिळू शकतो. जोडीदारासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल.

कुंभ

Picture Credit: Canva

नोकरी आणि व्यवसायात प्रगतीचे संकेत आहेत. आरोग्य आणि आहाराकडे विशेष लक्ष द्या.

मीन

Picture Credit: Canva

मोराचे पिस पुस्तकात ठेवणे शुभ की अशुभ?

पुढे वाचा