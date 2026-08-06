जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

06 Aug 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

ठरलेली कामे पूर्ण होतील. मेहनतीला योग्य फळ मिळेल.

मेष

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कामात थोडे विलंब किंवा अडथळे येऊ शकतात.

वृषभ

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प्रवासाचे योग येतील. बुद्धिमत्ता आणि वाणीचा फायदा होईल.

मिथुन

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आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.

कर्क

Picture Credit: Canva

आत्मविश्वासात वाढ होईल.

सिंह

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आरोग्याची काळजी घ्या. घाईगडबडीत कोणतेही निर्णय घेणे टाळा.

 कन्या

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वैवाहिक व प्रेम जीवनात आनंदाचे वातावरण राहील.

 तूळ

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अचानक धनलाभाची शक्यता आहे.

वृश्चिक

Picture Credit: Canva

आरोग्य उत्तम राहील. आध्यात्मिक गोष्टींकडे कल वाढेल.

धनु

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खर्चामध्ये वाढ होऊ शकते.

मकर

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मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

कुंभ

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जोडीदाराची उत्तम साथ लाभेल.

मीन

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