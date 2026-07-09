जाणून घ्या, बारा राशींचे  राशीभविष्य

09 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे-निकम

Lifestyle

थांबलेली कामे मार्गी लागतील आणि घेतलेले निर्णय यशस्वी ठरतील.

मेष

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अति-उत्साहाने काम करणे टाळावे.

वृषभ

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नोकरीमध्ये प्रगतीचे योग असून नवीन संधी मिळतील.

मिथुन

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आजचा दिवस तुमच्यासाठी खास ठरू शकतो। कौटुंबिक वातावरण चांगले राहील.

कर्क

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रखडलेले पैसे परत मिळतील. नोकरदार वर्गासाठी दिवस चांगला आहे.

सिंह

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आरोग्याची काळजी घ्या. प्रवासात मौल्यवान वस्तू जपा.

 कन्या

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कोणत्याही वादात पडणे टाळावे. संयमाने कामे पूर्ण करावीत.

 तूळ

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आर्थिक नियोजन करताना सावध राहा.

वृश्चिक

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आरोग्य उत्तम राहील. रखडलेली कामे पूर्ण होतील. 

धनु

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कामाचा ताण आणि दगदग वाढेल. खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल

मकर

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नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती होईल.

कुंभ

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कार्यक्षेत्रात मानसन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढेल.

मीन

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