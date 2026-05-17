सतत स्क्रीनकडे एकटक पाहिल्याने डोळ्यांवर ताण येतो.
सतत स्क्रीनकडे पाहत राहिल्याने डोळे कोरडे पडणे, जळजळ इत्यादी समस्या वाढतात.
स्क्रीनच्या लाईटमुळे झोपेवर परिणाम होतो आणि झोपेची गुणवत्ता कमी होते.
एकाच ठिकाणी बसून दिर्घकाळ स्क्रीनकडे पाहिल्याने मान आणि पाठदुखी वाढते.
सोशल मीडिया आणि सततच्या नोटिफिकेशन्समुळे मानसिक तणाव वाढू शकतो.
दिर्घकाळ स्क्रीन पाहिल्याने अभ्यास आणि कामावर लक्ष केंद्रीत करणे कठीण होते.
एकाच जागी बसून दिर्घकाळ स्क्रीन पाहिल्याने शारीरिक हालचाल कमी होते.
मोबाईल आणि टिव्हीची स्क्रीन सतत पाहिल्याने लहान मुलांच्या सवयींवर परिणाम होतो.
