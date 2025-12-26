जो रूटने २०२५ मध्ये १५ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एकूण ८०८ धावा केल्या आहेत.
Picture Credit: Instagram
डॅरिल मिशेलने २०२५ मध्ये १७ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एकूण ७६१ धावा केल्या आहेत.
Picture Credit: Instagram
जॉर्ज मुन्सीने २०२५ मध्ये ११ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एकूण ७३५ धावा केल्या आहेत.
Picture Credit: Kawasaki
मॅथ्यू ब्रीट्झकेने २०२५ मध्ये १२ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एकूण ७०६ धावा केल्या आहेत.
Picture Credit: Kawasaki
शाई होपने २०२५ मध्ये १५ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एकूण ६७० धावा केल्या आहेत.
Picture Credit: Kawasaki
सलमान आघाने २०२५ मध्ये १७ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एकूण ६६७ धावा केल्या आहेत.
Picture Credit: Kawasaki
मिलिंद कुमारने २०२५ मध्ये १२ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एकूण ६५२ धावा केल्या आहेत.
Picture Credit: Kawasaki
२०२५ मध्ये विराट कोहलीने १३ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एकूण ६५१ धावा केल्या आहेत.
Picture Credit: Kawasaki
रोहित शर्माने २०२५ मध्ये १४ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एकूण ६५० धावा केल्या आहेत.
Picture Credit: Kawasaki
रचिन रवींद्रने २०२५ मध्ये १४ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एकूण ६०४ धावा केल्या आहेत.
Picture Credit: Kawasaki