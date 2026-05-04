या 5 EV मोटरसायकल्स देतील मोठी सेव्हिंग

Automobile

04 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

टॉप EV बाईक

मोटरसायकल खरेदी करताय मग, या भारतातील टॉप EV मोटरसायकलवर एक नजर टाका. 

Picture Credit: Pinterest

बजेटमध्ये दमदार रेंज आणि मोठी सेव्हिंग.

दमदार रेंज

Picture Credit: Pinterest

तुम्ही एखादी नवीन EV मोटरसायकल्स घेत असाल तर यावर एक नक्की नजर टाका. 

EV मोटरसायकल्स

Picture Credit: Pinterest

ही भारतातील सर्वात स्वस्त EV Motorcycle पैकी एक आहे. याची किंमत ७५ हजारपासून सुरु होते. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर साधारण १४० ते २५२ किलोमीटर पर्यंत चालते.

ओला Roadster X

Picture Credit: Pinterest

ही टॉप स्पीडची बाईक असून याची किंमत १.५ लाख आहे. ही १८७ किलोमीटर पर्यंत चालते.

ओबेन Rorr

Picture Credit: Pinterest

ही भारतातील सर्वात लोकप्रिय EV बाईक आहे. ज्याची किंमत १.४ लाख इतकी आहे. 150km इतकी याची रेंज असून याची रिम्यूव्हेबल बॅटरी आहे. 

रिवोल्ट RV400

Picture Credit: Pinterest

बजेटमधील एक उत्तम ऑप्शन. याची किंमत १ ते १.१५ लाख असून  130km इतकी याची रेंज आहे.

प्युअर EV इकोड्रायफ्ट

Picture Credit: Pinterest

सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाईक आहे. याची किंमत १.१८ लाख असून 90km इतकी याची रेंज आहे.

Odysse Evoqis Lite

Picture Credit: Pinterest

तुमच्या कारसाठी कोणता Dashcam लावणे योग्य?

 पुढे वाचा