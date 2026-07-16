Top 5 Bikes; दमदार फीचर्स आणि परफॉर्मन्स १ नंबर

Automobile

16 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

२ लाखांखालील Top 5 Bikes

तुम्ही नवीन बाईक घेत असाल तर या २ लाखांखालील बाईक्स एकदम जबरदस्त आहेत.

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312cc इंजिन, रायडिंग मोड्स, TFT डिस्प्ले आणि क्विकशिफ्टरसारख्या आधुनिक फीचर्समुळे ही बाईक तरुणांची पसंती ठरते. किंमत १.९० लाखांपासून.

TVS Apache RTR 310

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210cc लिक्विड-कूल्ड इंजिन, स्पोर्टी फेअरिंग, LED लाइट्स आणि आरामदायी रायडिंग पोझिशन ही तिची खास वैशिष्ट्ये. किंमत १.८२ लाखांपासून.

Hero Karizma XMR 210

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373cc इंजिन, ट्रॅक्शन कंट्रोल, ABS आणि दमदार परफॉर्मन्समुळे ही सर्वात पॉवरफुल पर्यायांपैकी एक असून किंमत १.८६ लाखांपासून

Bajaj Pulsar NS400Z

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400cc इंजिन, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी आणि आरामदायी रायडिंग अनुभवामुळे ही बाईक दैनंदिन वापर आणि टूरिंगसाठी योग्य ठरते. किंमत १.९९ लाखांपासून.

Triumph Speed T4

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155cc VVA इंजिन, स्लिपर क्लच, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि स्पोर्टी डिझाइनमुळे ही एंट्री-लेव्हल स्पोर्ट्स बाईकमध्ये लोकप्रिय आहे. किंमत १.९५ लाखांपासून

Yamaha R15 V5

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स्पोर्ट्स रायडिंग: Yamaha R15 V5 हायवे टूरिंग: Triumph Speed T4 दमदार पॉवर: Pulsar NS400Z दैनंदिन वापर: Hero Karizma XMR टेक्नॉलॉजी: TVS Apache RTR 310

तुमच्यासाठी कोणती?

Picture Credit: Pinterest

स्पोर्ट्स रायडिंग: Yamaha R15 V5 हायवे टूरिंग: Triumph Speed T4 दमदार पॉवर: Pulsar NS400Z दैनंदिन वापर: Hero Karizma XMR टेक्नॉलॉजी: TVS Apache RTR 310

तुमच्यासाठी कोणती?

Picture Credit: Pinterest

जर फीचर्स आणि परफॉर्मन्स हवे असतील तर Apache RTR 310 आणि NS400Z चांगले पर्याय आहेत. तर प्रीमियम अनुभवासाठी Speed T4 विचारात घेता येईल.

कोणती बाईक बेस्ट?

Picture Credit: Pinterest

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