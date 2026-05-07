कुटुंबासाठी बेस्ट Top 5 कार्स

07 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

कार खरेदी करताय?

भारतात फॅमिली कार घेताना लोक मुख्यत: सेफ्टी, स्पेस, मायलेज, कम्फर्ट आणि मेंटेनन्स कॉस्ट पाहतात.

सेफ्टी फिचर्स

सध्या SUV आणि ७ सीटर कार्सची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.  तुम्हीही तुमच्या कुटुंबासाठी कार घेण्याचा विचार करत आहात का? इथे आहेत जबरदस्त पर्याय. 

मोठ्या कुटुंबासाठी बेस्ट ७ सीटर गाडी घेण्याचा विचार करत असाल तर हा आहे बेस्ट ऑप्शन. यात ७ जण आरामात बसू शकतात.

Mauti Suzuki Ertiga

जबरदस्त मायलेज. मेंटेनन्स कमी आणि लाँग ड्राइव्हसाठी आरामदायक. विशेष म्हणजे जॉईन फॅमिली आणि ट्रिपसाठी परफेक्ट कार.

जबरदस्त मायलेज

(Electronic Stability Control) कार स्किड होत असेल तर कंट्रोल ठेवते. हाय स्पीडला फायदेशीर ठरते. 

Hyundai Creta

शहर आणि हायवे दोन्हीसाठी उत्तम. सेफ्टी आणि लूक्स दोन्हीसाठी स्ट्रॉंग.

सेफ्टी आणि लूक्स

सेफ्टीमध्ये नंबर १ असलेली कार. ५ स्टार रेटींग, मजबूत बॉडी. पेट्रोल, डिझेल आणि EV ऑप्शन. सेफ्टीला प्राधान्य देणाऱ्या कुटुंबासाठी बेस्ट.

Tata Nexon

७ सीटर ऑप्शन असलेली लक्झरी फिल देणारी फॅमिली कार. मोठी टचस्क्रीन आणि आधुनिक फिचर्स. तसेच स्टायलिश आणि फिचर्स असलेली उत्तम फॅमिली कार.

Kia Carens

स्मूथ ड्रायव्हिंग, जबरदस्त कम्फर्ट, हायवेअवर उत्तम चालवता येणारी जबरदस्त गाडी. 

Honda City

