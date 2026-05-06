हे ५ सेफ्टी फिचर्स नसतील तर धोका वाढू शकतो

06 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

कार खरेदी करताय?

कार घेत असाल तर तुमच्या गाडीत हे ५ फिचर्स आहेत की नाही. ते एकदा चेक करा आणि मग खरेदी करा. 

सेफ्टी फिचर्स

हे ५ सेफ्टी फिचर्स आहेत की नाही ते चेक करा. नसतील तरर धोका वाढू शकतो.

ABS

(Anti-lock Braking System) गाडीत ABS असणे महत्त्वाचे असते. हे अचानक ब्रेक लावताना Wheels Lock होत नाहीत. त्यावेळी कार Skid होण्यापासून वाचते.

अपघाताच्या वेळी संरक्षण केले जाते. त्यामुळे चालक, वाहक यांच्यासाठी एअर बॅग्स महत्त्वाची असते.

एअर बॅग्स

(Electronic Brakeforce Distribution) प्रत्येक चाकाला ब्रेक लावण्यासाठी महत्त्वाचे कार्य करतो. यामुळे बेटर कंट्रोल मिळतो.

EBD 

(Electronic Stability Control) कार स्किड होत असेल तर कंट्रोल ठेवते. हाय स्पीडला फायदेशीर ठरते. 

ESC

पार्किंगसाठी खूप महत्त्वाचे ठरते. तसेच अपघात टाळण्यासाठी फायदेशीर.

रिव्हर्स पार्किंग कॅमेरा

कमी फिचर्सवाली कार खरेदी करु नका.

बोनस टिप

