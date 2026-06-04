कमी बजेट, दमदार फीचर्स! 10 हजारांखालील बेस्ट 5G फोन

India

04 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

स्मार्टफोन

दर महिन्याला बाजारात नवनवीन फोन येत असतात, अशावेळी आपल्या सगळ्या गरजा पूर्ण करणारा स्मार्टफोन निवडणे जरा कठिणच.

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5G फोन

पण, काळजी करु नका आम्ही फक्त १० हजारपेक्षा कमी किंमतीतील 5G फोन घेऊन आलो आहोत.

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बिनधानस्त खरेदी करा

वेळ न घालवता स्वस्तात मस्त हे फोन खरेदी करा. 

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6.7 इंच HD+, 120Hz रिफ्रेश रेट, 5200mAh बॅटरी, IP64 रेटिंग, 6GB रॅम/ 128GB, 50MP मुख्य कॅमेरा, 8MP सेल्फी आणि अँड्रॉइड 15 सारखे फीचर्स.

इनफिनिक्स हॉट 60

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६.७५ इंच एचडी + एलसीडी डिस्प्ले, १२० हर्ट्स रिफ्रेश रेट, मीडियाटेक डायमेन्सिटी ६४०० प्रोसेसर, ६ जीबी/१२८ जीबी, 50 एमपी+२ एमपी कॅमेरा, ५ हजार एमएएच बॅटरी.

लावा स्टॉर्म प्ले

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6.74-इंच HD+LCD डिस्प्ले, ९० Hz रिफ्रेश रेट, मिडियाटेक डायमेन्सिटी ६३०० प्रोसेसर, ८GB/256GB, 6,000mAh बॅटरी, ५०MP+2MP कॅमेरे.

iQOOO Z10 Lite 5G

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6.7 इंच HD+LCD डिस्प्ले मीडियाटेक डायमेन्सिटी ६३०० प्रोसेसर, ४/6GB-128GB स्टोरेज, ५० MP+2MP कॅमेरे, ५०००mAh बॅटरी.

सॅमसंग M06 5G

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या सर्व हँडसेटची किंमत १० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. तुम्ही या स्मार्टफोनमधील स्टोरेज देखील वाढवू शकता.

किंमत

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