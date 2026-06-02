मे २०२६ मध्ये भारतातील सर्वाधिक विक्री झालेल्या ब्रँडसची यादी समोर आली आहे.
भारतातील टॉप ६ कार कंपन्यांनी ४ लाखांहून अधिक गाड्यांची विक्री केली आहे.
Maruti Suzuki ने १.९० लाखांहून अधिक गाड्या विकून पुन्हा एकदा आपले स्थान अव्वल ठेवले आहे.
तब्बल ४६% मार्केट शेअरसह Maruti ने मोठी आघाडी मिळवली आहे.
तर मारुती पाठोपाठ Tata Motors ने ५९ हजारांहून अधिक गाड्यांची विक्री करत २ स्थान मिळवले आहे.
५८ हजारांपेक्षा जास्त SUV विक्री करत Mahindra ने तिसऱ्या स्थानाची जागा पटकावली आहे.
तर Hyundai नेही दमदार कामगिरी करत भारतीय बाजारपेठेत आपली उपस्थिती कायम ठेवली आहे.
Toyota च्या विक्रीत सातत्य दिसून आले आणि ब्रँडने टॉप ५ मध्ये स्थान मिळवले.
Kia ने देखील आपला विश्वास जिंकत टॉप ६ यादीत आपले स्थान कामय ठेवले आहे.
SUV, CNG आणि EV मॉडेल्समुळे अनेक कंपन्यांच्या विक्रीला मोठी मागणी.
भारतीय कार बाजारात मे २०२६ हा महिना अनेक कंपन्यांसाठी विक्रमी ठरला.
