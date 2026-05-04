तुम्हीसुद्धा नवीन कार घेण्याचा विचार करत असाल तर जरा थांबा.
कारण मे महिन्यात कार्सचा धमाका पाहायला मिळणार आहे. अनेक कंपन्या नवीन आणि शक्तिशाली कार्स घेऊन येत आहेत. कोणत्या आहेत त्या चला पाहुया.
होंडा सर्वात लोकप्रिय सेडान, सिटीची नवीन कॉपी असलेली धडाकेबाज कार घेऊन येत आहे.
२२ मे रोजी लॉंच होणार असून फेसलिफ्टेड मॉडेल अधिक आकर्षक लूक देते.
२२ मे रोजी झेडआर-व्ही नावाची एक नवीन एसयूव्ही लॉंच होणार. हायब्रीड इंजिन, सुरक्षेसाठी प्रगत आणि आकर्षक.
४०-५० लाख रुपये असलेली ही कार, लक्झरी आणि सुरक्षेता उत्तम मेळ.
टाटा मोटर्स आपली लोकप्रिय आणि प्रतिष्ठित कार सिएरा एका नवीन इलेक्ट्रिक अवतारात परत आणत आहे. जी १९ मे रोजी लॉंच होणार आहे.
या नवीन गाडीमध्ये सिएराची ओळख असलेले रुंद काचेचे पॅनल असेल.
वेगाने वाढणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारपेठेत आपले स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी टोयोटा मे २०२६ मध्ये नवीन इलेक्ट्रिक एसयूव्ही अर्बन क्रूझर एबेला लॉंच करण्याच्या तयारीत.
ही एका चार्जवर ५०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर कापू शकेल.
एमजी मोटर्स मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत फ्लॅगशिप एसयूव्ही 'मॅजेस्टर'लॉंच होण्याच्या तयारीत.
बोल्ड डिझाइनसह एक अतिशय प्रशस्त आणि प्रीमियम केबिन असेल.
तुम्हाला वेग आणि प्रशस्त जागेची आवड असेल तर मे २०२६ मध्ये लॉंच होणार आहे.
ही परफॉर्मन्स-ओरिएंटेड एसयूव्ही अशा ग्राहकांसाठी डिझाइन केली आहे. ज्यांना लक्झरी आणि पॉवर हवी आहे.
मे २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत बीएमडब्ल्यू भारतात M440i लॉंच होण्याची शक्यता.
१.१० कोटी किंमत असलेली ही आलिशान कन्व्हर्टिबल कार, तिच्या प्रिमियम इंटिरियर आणि दमदार परफॉर्मन्सममुळे ओपन-टॉप ड्रायव्हिंगची मजा द्विगुणित करेल.
