१५ लाखांपर्यंतच्या बजेटमध्ये जास्त मायलेज देणाऱ्या SUV शोधत आहात? हे पर्याय नक्की पाहा.
Picture Credit : Pinterest
मायलेज: 28.51 km/kg 1.2L CNG इंजिन रोजच्या वापरासाठी पर्याय.
Picture Credit : Pinterest
मायलेज: 28.51 km/kg Maruti Fronx वर आधारित SUV चांगले फीचर्स आणि कमी इंधन खर्च.
Picture Credit : Pinterest
मायलेज: 25.51 km/kg 1.5L CNG इंजिन मोठी फॅमिली SUV शोधणाऱ्यांसाठी योग्य.
Picture Credit : Pinterest
मायलेज: 24.08 kmpl मजबूत बिल्ड क्वालिटी लांब प्रवासासाठी चांगला पर्याय.
Picture Credit : Pinterest
मायलेज: 24.1 kmpl फीचर-लोडेड कॉम्पॅक्ट SUV शहर आणि हायवे दोन्हीसाठी योग्य.
Picture Credit : Pinterest
मायलेज: 20.6 kmpl पॉवरफुल इंजिन सेफ्टी आणि परफॉर्मन्सचा उत्तम समतोल.
Picture Credit : Pinterest
ऑफर सर्व व्हेरिएंट्सवर समान नसतात. शहर, डीलर आणि स्टॉकनुसार लाभ बदलू शकतात. त्यामुळे ऑफर डीलरकडून जाणून घ्या.
Picture Credit : Pinterest
जास्त मायलेज, कमी इंधन खर्च आणि रोजच्या वापरासाठी SUV शोधणाऱ्यांसाठी हा पर्याय आकर्षक ठरू शकतो.
Picture Credit : Pinterest