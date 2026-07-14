कमी बजेटमध्ये जास्त मायलेज देणाऱ्या SUV!

Automobile

14 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

जास्त मायलेजची SUV!

१५ लाखांपर्यंतच्या बजेटमध्ये जास्त मायलेज देणाऱ्या SUV शोधत आहात? हे पर्याय नक्की पाहा.

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Maruti Fronx CNG

मायलेज: 28.51 km/kg 1.2L CNG इंजिन रोजच्या वापरासाठी पर्याय.

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Toyota Taisor CNG

मायलेज: 28.51 km/kg Maruti Fronx वर आधारित SUV चांगले फीचर्स आणि कमी इंधन खर्च.

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Maruti Brezza CNG

मायलेज: 25.51 km/kg 1.5L CNG इंजिन मोठी फॅमिली SUV शोधणाऱ्यांसाठी योग्य.

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Tata Nexon Diesel

मायलेज: 24.08 kmpl मजबूत बिल्ड क्वालिटी लांब प्रवासासाठी चांगला पर्याय.

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Kia Sonet Diesel

मायलेज: 24.1 kmpl फीचर-लोडेड कॉम्पॅक्ट SUV शहर आणि हायवे दोन्हीसाठी योग्य.

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Mahindra XUV 3XO Diesel

मायलेज: 20.6 kmpl पॉवरफुल इंजिन सेफ्टी आणि परफॉर्मन्सचा उत्तम समतोल.

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Hyundai Venue Diesel

ऑफर सर्व व्हेरिएंट्सवर समान नसतात. शहर, डीलर आणि स्टॉकनुसार लाभ बदलू शकतात. त्यामुळे ऑफर डीलरकडून जाणून घ्या.

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कोणासाठी योग्य SUV?

जास्त मायलेज, कमी इंधन खर्च आणि रोजच्या वापरासाठी SUV शोधणाऱ्यांसाठी हा पर्याय आकर्षक ठरू शकतो.

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