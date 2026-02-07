या 4 कारसाठी ग्राहकांना मोजावे लागणार जास्त पैसे
कोणत्या आहेत या 4 कार, आणि किती रुपयांनी वाढली किंंमत?
हॅचबॅक ग्लांझाच्या किंमतीत 15,800 रुपयांनी वाढ; 6.46 लाखांवरुन 9.44 लाख रुपये
अर्बन क्रूजर टाइझरच्या किंमतीत 16,400 रुपयांनी वाढ; 7.25 लाखांवरुन 12.39 लाख रुपये
अर्बन क्रूजर हाइराइडरच्या किंमतीत 21,000 रुपयांनी वाढ; 10.99 लाखांवरुन 20.19 लाख रुपये
एमपीवी रूमियनच्या किंमतीत 16,400 रुपयांनी वाढ; 10.51 लाखांवरुन 13.86 लाख रुपये
तुम्ही Toyota ची गाडी खरेदी करण्याच्या विचारात असाल, तर शोरुम वा डिलरद्वारे किंमतींची पडताळणी करा
