Toyota कंपनीने फेब्रुवारी  महिन्यात 'या' कारवर दिलीये  बंपर सूट

Auto

12 February 2026

Author: वेद बर्वे

तब्बल 7.35 लाख रुपयांनी  स्वस्त झाली 'ही' आलिशान कार 

7.35 लाख डिस्काउंट

Toyota Vellfire ही कार  खरेदी करु इच्छिणाऱ्यांसाठी ही मोठी संधी

Toyota Vellfire

Toyota Vellfire कारच्या खरेदीवर  40,000 रुपयांचा एक्सचेंज बोनस

अन्य ऑफर्स

तसेच 40,000 रुपयांचा कॉर्पोरेट रेफरल आणि अन्य कॅश डिस्काउंट

अतिरिक्त सूट

एकूण 5 वर्षांची वॉरंटी आणि फायनान्स सपोर्ट

फायनान्स सपोर्ट

Toyota Vellfire ही कंपनीची सर्वात लक्झरी आणि महाग कार आहे ज्याची किंमत...

लक्झरी मॉडेल

एक्स शोरूम किंमत: 1.20 कोटी पासून 1.30 कोटींपर्यंत आहे

किंमत

मुख्य फिचर्स

2.5 लीटर चार सिलेंडर DOHC इंजिन, हायब्रिड बॅटरी  142 kw पॉवर, 19.28 kmpl माइलेज

