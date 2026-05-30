तुम्ही नवीन बाईक घेण्याचा विचार करत असाल आताच घ्या. कारण १ जूनपासून बाईकच्या किंमती वाढणार आहेत.
ट्रायम्फने आपल्या बाईक्सच्या किंमती वाढवल्या आहेत.
कंपनीने ४०० सिरीजच्या बाईक्सच्या किंमतीत वाढ केली आहे.
ट्रायम्फ मोटरसायकल इंडियाने स्पीड ४००, स्पीड टी ४, स्क्रॅम्बलर ४०० एक्ससी आणि थ्रक्सटन ४०० च्या किमतीत ५ हजारची वाढ केली आहे.
कंपनीने स्पीड ४०० च्या किंमतीत २ हजार ने वाढ केली असून आता या बाईकची एक्स-शोरुम किंमत २.३४ लाख पासून सुरु होते.
स्पीड टी४ च्या किंमतीत ४ हजारने वाढ झाल्याने ही कंपनीची सर्वात स्वस्त मोटरसायकल बनली आहे. जिची किंमत १.९९ लाख पासून सुरु होते.
थ्रक्सटन ४०० आणि स्क्रॅम्बलर ४०० XC च्या किंमतीत ५ हजारने वाढ झाली आहे. या बाईक्सची सुरुवातीची किंमत २.७० लाख आणि २.९४ लाख आहे.
स्पीड टी ४ च्या लाँच झाल्यापासून पहिल्यांदाच किंमतीत वाढ केली आहे. तसेच GST २.० च्या घोषणेनंतर कंपनीने या मॉडेलची किंमत कमी केली नव्हती.
कंपनीने आपल्या सर्व ४०० सिरीजच्या बाईक्ससाठी नवीन ३५० सीसी इंजिन असून हे इंजिन वेगवेगळ्या बाईक्ससाठी वेगवेगळ्या प्रकारे ट्यून करण्यात आले आहे.
