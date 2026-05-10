हल्ली कमी वयात गुडघे दुखीची समस्या वाढत आहे. जास्त वेळ बसणे, वजन वाढणे, कमकुवतपणा चुकीचे खाणेपिणे इत्यादी कारण असू शकतात. योग्य सवयी लावून या समस्या दूर करा.
Picture Credit: Pinterest
जास्त वजनाचा प्रभाव वजनावर पडतो. वजन वाढल्याने दुखणे आणि सूज येण्याची समस्या वाढते. योग्य आहार आणि नियमित व्यायाम वजन कंट्रोलमध्ये ठेवते.
Picture Credit: Pinterest
चालणे, स्ट्रेचिंग आणि योगा केल्याने गुडघ्यावरील मांसपेशी मजबूत होतात. यामुळे हाडांना सहाय्य मिळते आणि दुखण्याची समस्या कमी होते.
Picture Credit: Pinterest
हाड मजबूत ठेवण्यासाठी दूध, दही, पनीर, अंड आणि ऊन नक्की घ्या. शरीरामध्ये विटॅमीन डी आणि कॅल्शियमच्या कमतरतेमुळे गुडघे दुखी वाढू शकते.
Picture Credit: Pinterest
खूप वेळ एका जागी बसल्याने गुडघे दुखी होऊ शकते. 30 ते 40 मिनिटांनी उठून थोड चाला आणि पाय स्ट्रेच करा
Picture Credit: Pinterest
आरामदायक आणि मऊ बूट गुडघ्यावरील दबाव कमी करते. खूप उंच हिल किंवा स्वस्त बूट गुडघे दुखी वाढू शकते.
Picture Credit: Pinterest
हळद आणि आल्यामध्ये सूज कमी करण्याचे गुण असतात. हे दूध, चहा किंवा खाण्यामध्ये याचा समावेश केल्याने गुडघे दुखी कमी होऊ शकते आणि आराम मिळू शकतो.
Picture Credit: Pinterest