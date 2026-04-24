आजकाल प्रत्येकासाठी मोबाईल फोन हा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
Picture Credit: Pinterest
त्याची लाईफ ही त्याच्या बॅटरीवर अवलंबून असते.
Picture Credit: Pinterest
बऱ्याचदा आपल्या मोबाईलची बॅटरी लवकर संपते. पण, आपल्याला त्याचे कारण कळत नाही. पण,
Picture Credit: Pinterest
या अशा काही सेटिंग्स आहेत. त्या बंद केल्यास बॅटरी वाचण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
लोकेशन सतत ON ठेवल्यास बॅटरी पटकन संपते. त्यामुळे गरज असेल तेव्हाच ON करा.
Picture Credit: Pinterest
जास्त ब्राइटनेस ठेऊ नका. यामुळे बॅटरी कमी होते.
Picture Credit: Pinterest
Apps सतत अपडेट होत राहतात. त्यामुळे सेटिंग्समध्ये जाऊन ऑफ करा.
\Picture Credit: Pinterest
गेम खेळून झाले की तो पू्र्ण बंद करा.
\Picture Credit: Pinterest
वापरत नसताना देखील स्कॅन चालू असतो. त्यामुळे ते गरज नसताना ऑफ ठेवा.
Picture Credit: Pinterest
प्रत्येक नोटिफिकेशन स्क्रीन ऑन करते. अनावश्यक Appsचे नोटिफिकेशन बंद करा.
Picture Credit: Pinterest
फोनसाठी टेम्पर्ड ग्लास घेताना ही चूक करू नका