बॅटरी लगेचच संपतेय? या सेटिंग्सवर द्या लक्ष

24 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

आजकाल प्रत्येकासाठी मोबाईल फोन हा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.

पण,

त्याची लाईफ ही त्याच्या बॅटरीवर अवलंबून असते.

बऱ्याचदा आपल्या मोबाईलची बॅटरी लवकर संपते. पण, आपल्याला त्याचे कारण कळत नाही. पण,

या अशा काही सेटिंग्स आहेत. त्या बंद केल्यास बॅटरी वाचण्यास मदत होते.

लोकेशन सतत ON ठेवल्यास बॅटरी पटकन संपते. त्यामुळे गरज असेल तेव्हाच ON करा.

जास्त ब्राइटनेस ठेऊ नका. यामुळे बॅटरी कमी होते.

Apps सतत अपडेट होत राहतात. त्यामुळे सेटिंग्समध्ये जाऊन ऑफ करा.

गेम खेळून झाले की तो पू्र्ण बंद करा. 

वापरत नसताना देखील स्कॅन चालू असतो. त्यामुळे ते गरज नसताना ऑफ ठेवा.

प्रत्येक नोटिफिकेशन स्क्रीन ऑन करते. अनावश्यक Appsचे नोटिफिकेशन बंद करा.

